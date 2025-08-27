27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 広島−巨人』で解説を務めた谷繁元信氏が、巨人打線について言及した。谷繁氏は「阿部監督としては、本当は（打順を）固定したいと思っていると思うんですね」と予想。「これでいけるかなと思った時に調子を落としていく選手がジャイアンツは本当に多い。ある程度固定した打順で組めない」と話したように、この日は26日にスタメンだった丸佳浩がベンチスタートでキャベッ