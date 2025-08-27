置賜地方の20代男性から金品を強奪しようと、暴行を加えて全身打撲のけがをさせた上、現金およそ1万5000円と自動車運転免許証などを強奪した疑いで寒河江市の会社員の男ら3人が27日、逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、寒河江市高屋の会社員・渡辺湧陽容疑者（25）と山形市の会社員の男（18）、自称・山形市の建設作業員の男（16）です。警察の調べによりますと、渡辺容疑者ら3人は、置賜地方在住の20代男性から金