「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）育成ドラフト３位の早川が、プロ２戦目で初先発し５回２安打無失点の好投でプロ初勝利を挙げた。藤川監督は「よく頑張ったんじゃないですかね。攻めていく気持ちというかね」と称賛。同時に「守備陣もいいプレーが出ながら、いい連係が出ながらでしたからね。タイガースらしい戦いでしたね」と一丸で右腕をもり立てた戦いぶりを勝因に挙げた。試合後の記念撮影でどんな声を