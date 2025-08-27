突然何かが落ちてきて金縛り状態に「たぶん…いる」日常にまぎれ込む不思議で奇妙な経験の数々／微霊感体質まちこ（1）子どもの頃からいくつもの奇妙な体験に遭遇してきたという灯まちこさん。誰もいないのに感じる視線や気配、その場にあるはずのない物音や匂い…。場所や時間帯にかかわらず、遭遇した謎の現象は数えきれないほどだそう。それでも「霊感あります」「幽霊は絶対にいる！」と言い切るほどではない。そんなご自身を