クレディセゾンは、セゾンカードのゴールドカードで提供している「プライオリティ・パス」のサービス変更に伴い、年会費を返金する。「プライオリティ・パス」カードの発行申し込み受付を10月30日午後5時をもって終了し、11月4日正午からスマートフォンで利用ができるデジタル会員証を提供する。デジタル会員証の申込後もしくは12月1日以後、カードは利用できなくなる。さらに、提供プランをプレステージからスタンダードに引き下