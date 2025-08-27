「広島３−２巨人」（２７日、マツダスタジアム）広島が６月２８日・中日戦からマークして以来、約２カ月ぶりの３連勝。阪神に敗れた３位・ＤｅＮＡまで１ゲーム差に詰め寄った。両軍無得点の五回に助っ人コンビが試合を動かした。先頭の大瀬良が右前打で出塁。中村奨が左中間への二塁打で続き、無死二、三塁。ここでファビアンが森田の初球を左前に運び、２者が生還した。ファビアンは送球間と岸田の悪送球で三塁まで進塁し