「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）8月23日（土）放送は、相方のお題で爆笑をとる「コンビ大喜利バトルロイヤル」。錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、きしたかの（岸大将、高野正成）、ラランド（サーヤ、ニシダ）に加え、おぎやはぎ（矢作兼、小木博明）も参戦！【動画】股から顔を出して一言！錦鯉・長谷川、見た目は“おじいちゃん”、中身は少年！？股から顔を出して一言芸人の得意な笑いを一番良く知っているのは相方。そこで