◆バレーボール世界選手権第６日（２７日、タイ・バンコクほか）１次リーグ（Ｌ）Ｈ組で既に決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めている世界ランク４位の日本は、同８位で大会２連覇中のセルビアを３―１で破った。開幕３連勝で組１位通過を決めた。チーム最多１９得点の石川真佑主将（ノヴァーラ）は「まずはセルビアに勝つことができて、組で１位通過ができて良かったです」と、第一目標達成に胸を張った。１次Ｌの２戦までは