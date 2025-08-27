SOMPOホールディングスは27日、米国などで損害保険事業を手がける「アスペン・インシュアランス・ホールディングス」を約34億8000万ドル（約5千億円）で買収すると発表した。2026年上半期に手続きを完了させる。世界最大の保険市場とされる米国で事業を拡大し、収益力の強化を狙う。買収には取引先との関係維持などを目的に持つ「政策保有株」の売却益を活用する。アスペンは2002年創業。米国を中心に保険事業を展開し、サイ