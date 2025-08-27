【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比63銭円安ドル高の1ドル＝148円02〜12銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1585〜95ドル、171円60〜70銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ再開観測から前日に円高ドル安が進んだ反動で、当面の利益確定で円を売ってドルを買う動きが優勢だった。