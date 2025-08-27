◇バドミントン世界選手権第３日（２７日、パリ）女子ダブルス２回戦が行われ、パリ五輪銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）が２―０で勝利した。１ゲーム目はいきなり５―０とリードすると、その後も相手を寄せ付けず、２１―９と圧倒。第２ゲームは序盤に拮抗する展開となったが、８―９から４連続得点を奪うなど、一気に突き放し２１―１２とした。シダマツペアで戦うのは今大会がラスト。優勝を目指す大舞台