女優の橋本マナミが２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。キレイ好きゆえの外食時の独特の習慣を明かす一幕があった。今回は「潔癖すぎる女が大集合」。レストランなどのカトラリー（用意されたナイフ、フォークなど）の清潔さについて「私は信用してないんですけど。紙ナプキンも信用してなくて」と話し出すと「だから、私は（カトラリーを）自分の手で拭きます」と続けた橋本。ＭＣ