◆天皇杯▽準々決勝相模原１―１（ＰＫ２―４）神戸（２７日・レモンＳ）Ｊ３の相模原が、昨年度王者のＪ１神戸に１―１で突入したＰＫ戦で２―４で惜敗し、２０２０年度の秋田以来、５大会ぶりのＪ３クラブの天皇杯４強入りを逃した。主導権を握ったのは、相模原だった。前半１５分、ＦＷ藤沼拓夢が右クロスを上げると、ゴール前に入ったＤＦ加藤大育が右足を懸命に伸ばす。加藤が右足で合わせた球はそのままネットの中に