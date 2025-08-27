バレーボールの世界一決定戦“世界バレー”で日本時間27日、女子日本代表（世界ランク4位）は大会連覇中の女王セルビア（同8位）に3−1（25ー23、30−28、23−25、25ー18）で勝利した。予選ラウンドを3戦全勝で終えた日本は1位通過で決勝トーナメントに進出。1回戦（29日）でプールA2位の開催国タイと対戦する。キャプテンの石川真佑（25）らがセルビア戦を振り返り、決勝トーナメントに向けて意気込みを語った。※世界ランキング