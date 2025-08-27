◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2025年8月27日横浜）阪神・梅野が今季初の3安打猛打賞と好リードで先発・早川をけん引した。「自分は久しぶりのスタメンだったので、何が何でもね。しっかり振りながら合わせるということだったので、その結果がこうなってくれたと思う。いいものを継続して、チームが勝てることを優先してやりたい」3回先頭で右翼線へポトリと落ちる二塁打を放つと、続く4回2死一塁の打席では右前打。9回2