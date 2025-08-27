女優の菅野美穂と俳優の赤楚衛二がW主演を務める、映画『近畿地方のある場所について』(公開中)のスペシャルトーク映像が27日、公開された。映画『近畿地方のある場所について』25日までで興行収入12.3億円、動員91.6万人を突破している同作。今回公開されたのは、映画の後半シーンが多数収録されたスペシャルトーク映像。千紘(菅野美穂)が「邪魔なんだよ!」と叫びながら“赤い服の女”を車で撥ね飛ばすシーンは、観客の度肝を抜く