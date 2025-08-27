この漫画は、あい(@Ai)さんのフォロワーであるあかねさんが経験した友達関係について考えさせられるエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『結婚式直前！ドタキャン騒動‼』第13話をごらんください。 結婚式を控えたあかねさんは、親友のマキさんが結婚式直前で、彼氏との旅行を入れ結婚式をドタキャンしたことを皮切りに、マキさんの本性を知ることとなるのです。友達のさとみさ