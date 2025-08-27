※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。■これまでのあらすじ同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さんは、仕方なく遠足の後に話を聞く約束をする。そして迎えた当日、白田さんが「連絡係をやめたい」と言い出す。黒木さんは「途中でやめるのは無責任」だと言い返すが、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と