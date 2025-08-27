楽天モバイルがセキュリティーサービス「最強保護」を8月26日より提供！楽天モバイルは26日、スマートフォン（スマホ）の安全・安心を強力にサポートするオプションサービス「最強保護」の提供を2025年8月26日（火）より開始したと発表しています。最強保護は月額990円（金額はすべて税込）でセキュリティーサービス「ノートン モバイル セキュリティ」の提供をはじめ、個人情報流出対策からウイルス除去やトラブル解決までを総合