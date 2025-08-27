このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ支払わせた妻の話』第14話をごらんください。 主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚します。不倫の証拠をあつめ、兄とともに夫へ話を切り出したリナさん。すると、夫はあっさりと不倫を認めました。3人で夫の実家へ行き、話し合いを