◆楽天1―3ソフトバンク（27日、秋田）ソフトバンクが、連敗を「4」で止めた。打線は2回、1死満塁のチャンスで野村勇の内野ゴロの間に1点の先制に成功した。さらに1点リードの4回には、先頭の牧原大成が遊撃内野安打で出塁すると、今宮健太が通算400犠打となる投前への送りバントで1死二塁とチャンスメーク。続く柳町達が左翼へ適時打を放ち2点目を奪うと、さらに1死三塁から海野隆司がスクイズを成功させリードを3点に広げ