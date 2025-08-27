※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹と親密すぎる関係だと誤解された夫は、夫婦関係の破綻に直面します。両夫婦の話し合いにより芹の嘘や裏切りが明るみに出たことで、芹の夫・蓮斗は一線を越えたとされる藤枝に責任があるとし、芹との離婚を決意。芹の言い訳や慰謝料を拒否する主張にも応じず、引っ越しまでの猶予を与えた上で藤枝には内容証明を送