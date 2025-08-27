◇パ・リーグ日本ハム２―３西武（2025年8月27日ベルーナＤ）日本ハムの新庄剛志監督（53）は、球場内のビジョンの電源が落ちるなど停電トラブルの中、9回の攻撃に向かった。「停電でこっちに勝利来るかと思ったけどね。ライオンズの炎が消えた、みたいな」と、流れが変わることを期待したが、相手守護神・平良の前に2死からの走者は出したが、得点はできなかった。ソフトバンクに3連勝した勢いで臨んだが、今回の2連