うお座の方向を捉えた、こちらの画像。右下に写っているのは、1億光年以上先の渦巻銀河「NGC 7541」（左）と「NGC 7537」（右）です。隣り合って写る2つの銀河の周囲に散りばめられた光点の多くは、さらに遠方に存在する無数の銀河です。【▲ 画像右下は国立天文台すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「HSC」で撮影された渦巻銀河「NGC 7541」（左）と「NGC 7537」（右）（Credit: 国立天文台/田中賢幸）】この画像は、NAOJ＝国立