気象庁によると、27日午後9時50分ごろ、宮崎市などで震度2の地震があった。震源地は日向灘で地震の規模はマグニチュード（M）4.3と推定。震源の深さは20km。地震による津波の心配はない。【各地の震度は次の通り】震度2＝宮崎県宮崎市 小林市 串間市 西都市 国富町 高鍋町 川南町 宮崎都農町 門川町 宮崎美郷町▽震度1＝熊本県人吉市 熊本美里町 多良木町 水上村 五木村大分県佐伯市宮崎県都城