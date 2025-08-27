バレーボール女子世界選手権（世界バレー、タイ）、日本は２７日に行われた１次リーグＨ組最終戦で大会連覇中の強豪セルビアをセットカウント３―１で撃破し、３戦全勝で首位突破を決めた。また劇勝だ。日本は第１セットを接戦の末に２５―２３で先取すると、第２セットは大熱戦が展開されて３０―２８ともぎ取る。第３セットこそセルビアが底力を見せて取られるも、迎えた第４セットは優位に進め、２５―２１と奪取。２連覇中