俳優の船越英一郎（６５）が女優で美術家の松下萌子（４２）と再婚し、第１子をもうけていたことが２７日、明らかになった。船越の所属事務所が同日認めた。取材に対し、船越の所属事務所は「結婚していたこと、子供が誕生していたことは事実です。その他のプライバシーに関してはお話しできないことをご理解ください」と回答。船越も「静かに温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントした。この日、女性セブンプラ