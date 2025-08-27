阪神は２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に２―１で競り勝ち、引き分けを挟んで４連勝。直近１１カード連続で負け越しなしと、強さが際立つ真夏の虎は、悲願の２年ぶりリーグ制覇へ向けて本格的な秒読み態勢に突入した。この日の虎先発は育成３位ルーキーの早川太貴投手（２５）。くふうハヤテを経て昨秋の育成ドラフトで指名された右腕は、ファームで安定した成績を残したことと負傷の少ない体の強さを評価され今夏に支配下登録され