日本維新の会の石井章参院議員（６８）（比例）が、国から公設秘書の給与をだまし取っていた疑いがあるとして、東京地検特捜部は２７日、茨城県取手市内の自宅や東京都内にある国会議員会館の事務所などを詐欺容疑で捜索した。特捜部は押収した資料を分析するとともに石井氏らの事情聴取を行い、秘書給与の取り扱いなど資金処理の実態を調べる方針だ。関係者によると、石井氏が採用して国に届け出た公設秘書には、秘書としての