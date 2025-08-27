バドミントンの世界選手権（フランス・パリ）が日本時間27日に行われ、パリオリンピック™の女子ダブルスで銅メダルを獲得し、世界選手権を最後にペアを解消する志田千陽（28・再春館製薬所）、松山奈未（27・再春館製薬所）はトルコのぺアに2ー0で勝利し、3回戦に進出した。第3シードで2回戦からの登場となった“シダマツ”ペア。負ければペア解消となるが第1ゲームを21−9で奪うと、第2ゲームを21−12とし、33分の貫禄勝ち