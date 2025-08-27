8月18日夕方、新潟県長岡市内の住居に侵入した疑いで介護福祉士の男が逮捕されました。住居侵入の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む介護福祉士の男(22)です。男は8月18日午後5時半ごろ、正当な理由がないのに長岡市内の40代男性の自宅に侵入した疑いがもたれています。警察によりますと、事件は男性の家族から「自宅に何者かが入ってきた」と110番通報があり発覚。自宅の勝手口から物音がしたので見に行くと人が出ていくところを