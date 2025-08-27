◆天皇杯▽準々決勝相模原１―１（２―４）神戸（２７日・レモンＳ）前回大会の王者であるＪ１神戸はＪ３の相模原と対戦し、ＰＫ戦の末に勝利した。２年連続の４強進出となった。相模原は２３日の北九州戦（１〇０）から先発を７人変更。元日本代表ＦＷ武藤雄樹らをシュタルフ悠紀リヒャルト監督は起用した。神戸はＭＦ井出遥也以外の１０人を、２３日のＣ大阪戦（１△１）から変えた。ここまでの勢いを体現するかのよう