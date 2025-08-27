新潟市のデパートで8月27日、九州・沖縄のグルメが集めた物産展が始まりました。 27日、新潟市中央区の新潟伊勢丹で始まったのは『秋の大九州・沖縄展』です。今年は初出店8店舗を含む49の店が集結。チキン南蛮やカツサンドにくまもんのスイーツまで…目移りしてしまいそうなグルメの数々を求め、多くの人が訪れていました。中でも不動の人気を誇っていたのは長崎県で定番の〈角煮まんじゅう5個2751円〉です。冷凍の