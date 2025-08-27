新潟県内でも年々増加している特殊詐欺の被害。未然に被害を防ごうと、県警はセキュリティ会社と連携しAIを活用した詐欺撃退アプリの利用を呼びかけました。 県警によりますと、今年に入り7月末までに県内の特殊詐欺の被害額は5億6146万円で、認知件数は142件といずれも増加しています。中でも電話がきっかけで発生したケースは83件と全体の約6割を占めています。【県警小森也寸志 生活安全部長】「特殊詐欺被害の多くは