日本からアクセスし賭けを行うと犯罪となる、違法スポーツ賭博サイトで、甲子園やプロ野球も賭けの対象となっていました。◇日本テレビが調査したのは今、日本からのアクセス数が去年7月比で約10倍に急上昇しているスポーツ賭博サイト。さまざまなスポーツの勝敗を予想してベット＝賭けを行い、オッズ＝配当率に応じた金額が支払われます。こうしたサイトに日本からアクセスし、賭けを行うことは犯罪で、賭博罪に問われる