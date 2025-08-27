勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、給与をだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部は27日、日本維新の会の石井章参議院議員の関係先に、家宅捜索に入りました。27日午前、詐欺の疑いで特捜部が家宅捜索に入ったのは、東京・千代田区にある石井章参議院議員の議員会館事務所と、茨城県取手市にある地元事務所や自宅などです。関係者によりますと、石井議員は、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、国から