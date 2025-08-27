5回、先制2点打を放ち、喜ぶ広島・ファビアン＝マツダ広島が逃げ切って3連勝。五回にファビアンの2点適時打とモンテロの犠飛で3点を先行し、継投でリードを守った。大瀬良は制球が安定し、6回を2失点にまとめて6勝目を挙げた。巨人はチャンスで攻めきれず、3連敗となった。