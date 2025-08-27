俳優の奥平大兼（２１）が２７日、都内で行われた映画「雪風ＹＵＫＩＫＡＺＥ」の大ヒット御礼舞台あいさつに主演の竹野内豊（５４）、田中麗奈（４５）と登壇した。同作は太平洋戦争中に実在した駆逐艦「雪風」を巡る人々の運命と、懸命に生き抜く姿を描いた。雪風に命を救われ、後に乗員となる少年兵を演じた奥平は周囲からの反響もあったといい、「今まで見た戦争映画とは毛色が違って、すごく新しい発見があったという感