◇天皇杯準々決勝神戸1―1（PK4―2）相模原（2025年8月27日レモンガススタジアム）神戸が天皇杯2連覇まで、あと「2」とした。延長120分間を戦った末にJ3相模原をPK戦で退けた。直近のリーグC大阪戦から井出を除く10人をスタメン入れ替え。「いる選手を何とか成長させて、少しでも多く勝てるようにしていくだけ」。吉田孝行監督は勝利とともに今後のリーグ戦やACLEまでを見据えて戦力アップのためのスタメンを組んだ。