「西武３−２日本ハム」（２７日、ベルーナドーム）日本ハムは逆転負けを喫し、連勝は３でストップ。貯金は２５となった。先発の山崎が誤算だった。四回途中７安打３失点で５敗目。２点の援護をもらった直後の三回、渡辺聖に浮いたチェンジアップを振り抜かれ、左翼席へ同点２ランを被弾。四回は先頭からの３連打で長谷川に勝ち越しの中前適時打を浴び、ＫＯされた。試合後、新庄監督は「山崎くんは、チェンジアップもうや