米１０年債利回りは４．２７７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:33）（%） 米2年債 3.654（-0.025） 米10年債4.277（+0.016） 米30年債4.938（+0.018） ドイツ2.722（-0.001） 英国4.729（-0.011） カナダ3.479（+0.017） 豪州4.325（+0.010） 日本1.621（-0.002） ※米債以外は10年物