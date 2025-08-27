ドル円のピボットは１４７．８６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:38現在） ドル円 現値148.10高値148.18安値147.30 149.30ハイブレイク 148.74抵抗2 148.42抵抗1 147.86ピボット 147.54支持1 146.98支持2 146.66ローブレイク ユーロ円 現値171.65高値171.91安値171.26 172.60ハイブレイク 172.26抵抗2 171.95抵抗1 171.61ピボット 171.30支持1