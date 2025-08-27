◇セ・リーグ巨人2―3広島（2025年8月27日マツダ）巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）は27日の広島戦（マツダ）も登板機会が訪れず、史上最速となる通算200セーブを達成した15日の阪神戦（東京D）を最後に10試合連続で登板なしとなった。チームは先発左腕・森田が0―0で迎えた5回に一挙3失点。直後の6回に浅野の2点適時二塁打で1点差に迫ったが、リードする展開には持ち込めなかった。マルティ