女優の川栄李奈（30）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演し、潔癖すぎることを明かした。この日のテーマは「潔癖すぎる女が大集合！」。川栄は「掃除がすごい好きで、掃除をしないとだめで、1日に5、6回掃除機かけるんですよ」と語った。その掃除も、「2個掃除機を持って、小さいのと、普通の掃除機でかける」と言うが。「髪の毛とかって絶対落ちるじゃないですか。あと子供