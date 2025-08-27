◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2025年8月27日横浜）阪神・熊谷の攻守での躍動が勝利に直結した。1点を先制した直後の4回1死三塁。難敵左腕・東に2球で追い込まれながら、3球目の外角直球をコンパクトに中前へはじき返す適時打を放ち、貴重な2点目をたたき出した。「打席では自分のやるべきことをやろうと心がけていた」守備への貢献度も高い。2回先頭のオースティンの強烈な打球に対して左腕を伸ばしてキャッチして先発の