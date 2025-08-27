ねぐせ。が、地元 名古屋 COMTEC PORTBASEにて主催フェス『ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」』を2026年3月29日に開催する。 （関連：朝ドラ『ばけばけ』主題歌は既存の流れを変えた？『ブギウギ』で表れた前兆も、ハンバート ハンバート抜擢の理由） 本情報は、本日8月27日に行われたライブのMCで告知されたもの。本フェスは、代表曲「グッドな音楽を」のサビのフレーズからとったタイトルが