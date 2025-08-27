天皇杯は８月27日、準々決勝の４試合が各地で開催された。J１で３位のFC町田ゼルビアと２位の鹿島アントラーズのリーグ上位対決は町田に軍配。増山朝陽、藤尾翔太、下田北斗がネットを揺らし、相手を寄せ付けず３−０の完勝を飾った。サンフレッチェ広島は名古屋グランパスと激突。田中聡の２ゴール、中島洋太朗、中野就斗の得点で４−２と勝利を収めた。昨季王者のヴィッセル神戸は、J３勢で唯一勝ち上がったSC相模原と対