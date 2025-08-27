CLAN QUEENが、新曲「MONOPOLY」を9月3日に配信リリースする。 （関連：Chevon、地元札幌で結成3周年を華々しく祝うCLAN QUEENとw.o.d.を招いた自主企画『よしなに2024』） 同楽曲は、サーカスのような煌びやかさの中に、暗く危うさの漂う雰囲気が蔓延する、CLAN QUEENらしさが詰め込まれた新曲。何をやっても満たされない渇きを感じさせる歌詞とは裏腹に、ハイパーポップをも取り込んだオルタナティブ