OCHA NORMA ハロー！プロジェクトに所属する８人組アイドル「OCHA NORMA」（オチャ ノーマ）が、約１年ぶりとなる 5thシングル『女の愛想は武器じゃない／学校では教えてくれないこと』（両A面）を8月27日に発売。リリース当日となる27日には、「池袋・サンシャインシティ 噴水広場」(東京) で新曲の発売記念のミニライブ＆お見送り会イベント（2公演）を開催した。【写真】OCHA NORMAミニライブ＆お見送り会イベン