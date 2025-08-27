浦和に逆転勝ちし、サポーターと喜びを分かち合うFC東京の選手たち＝埼玉スタジアムサッカーの第105回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）は27日、神奈川県平塚市のレモンガススタジアム平塚などで準々決勝4試合が行われ、J1勢のみが勝ち残った準決勝（11月16日）のカードは町田―FC東京、神戸―広島に決まった。前回王者の神戸はJ3相模原と対戦し、1―1からのPK戦を4―2で制した。町田